Woodstock® lance deux nouveaux produits

Woodstock® bois énergie, entreprise spécialisée dans le bois de chauffage sort, avant l’hiver, deux nouveaux produits pour faciliter l’allumage du feu : du petit bois et des rouleaux de laine de bois.

Un ménage sur deux est équipé d’un appareil à bois en France, ce qui représente 7,5 millions d’appareils dans les foyers. Marque de la société Euro Energies, créée en 2007 et filiale du groupe Poujoulat, leader européen des systèmes de conduits de fumée, Woodstock® bois énergie innove pour cet hiver et promet de rendre plus facile l’allumage du feu.

La première innovation s’appelle Woodstock® Allum’Express. Il s’agit d’un produit servant à démarrer les feux de bois (cheminée, poêle) et barbecue. Ce type d’allume-feu est fabriqué à partir de laine de bois (issu de forêts gérées durablement) et de cire végétale. Les rouleaux sont même tressés à la main, avant d’être conditionnés par boîte de 32 rouleaux minimum.

La seconde innovation concerne le petit bois d’allumage, nouvellement proposé par Woodstock®. La marque indique qu’il s’agit d’un bois français non traité, « extra sec et 100 % naturel », fendu en sections régulières. Il est conditionné en sac de 20 et 40 litres.

Ces produits sont disponibles partout en France et en toutes saisons via les distributeurs spécialisés et généralistes.