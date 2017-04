Würth France fête ses 50 ans d’existence !

Créée en 1967, la société Würth France fête cette année ses 50 ans. Qu’il s’agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth France a toujours su étoffer ses gammes de produits pour répondre et s’adapter aux besoins et attentes des professionnels de tous les secteurs d’activité.

Spécialiste de la vente d’outillage et de matériel pour les professionnels, l’entreprise a décidé d’organiser plusieurs temps forts pour ses clients et partenaires tout au long de l’année. Produits innovants, collectors, prix anniversaires, événements exceptionnels en magasins et bien d’autres surprises sont programmés.

Pour l’occasion, Würth France a également lancé un blog (http://50ans.wurth.fr), retraçant les plus belles histoires avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs et ses collaborateurs qui ont contribué au succès de l’entreprise.

C’est aussi une belle occasion de découvrir les coulisses de cette entreprise, dont les collaborateurs relèvent chaque jour le défi de répondre aux attentes de leurs 3 millions de clients à travers le monde.

Les chiffres-clés :

Le groupe :

Près de 69 000 collaborateurs

Plus de 400 sociétés dans 80 pays

CA 2015 : 11 milliards €

Würth France :

3 800 collaborateurs

Près de 2700 commerciaux

110 points de vente PROXI Shop en France au 31/12/2016

CA 2015 : 501,5 millions €

250 000 clients

30 000 références