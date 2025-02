Politique de cookies (UE)

Cette politique de cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 3 février 2025 et s’applique aux citoyens et aux résidents permanents légaux de l’Espace Économique Européen et de la Suisse.



1. Introduction

Notre site web, https://www.architecturebois.fr (ci-après : « le site web ») utilise des cookies et autres technologies liées (par simplification, toutes ces technologies sont désignées par le terme « cookies »). Des cookies sont également placés par des tierces parties que nous avons engagées. Dans le document ci-dessous, nous vous informons de l’utilisation des cookies sur notre site web.

2. Que sont les cookies ?

Un cookie est un petit fichier simple envoyé avec les pages de ce site web et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur ou d’un autre appareil. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tierces parties concernées lors d’une visite ultérieure.

3. Que sont les scripts ?

Un script est un élément de code utilisé pour que notre site web fonctionne correctement et de manière interactive. Ce code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil.

4. Qu’est-ce qu’une balise invisible ?

Une balise invisible (ou balise web) est un petit morceau de texte ou d’image invisible sur un site web, utilisé pour suivre le trafic sur un site web. Pour ce faire, diverses données vous concernant sont stockées à l’aide de balises invisibles.

5. Cookies

5.1 Cookies techniques ou fonctionnels

Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web et la prise en compte de vos préférences en tant qu’internaute. En plaçant des cookies fonctionnels, nous vous facilitons la visite de notre site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lors de la visite de notre site web et, par exemple, les éléments restent dans votre panier jusqu’à votre paiement. Nous pouvons déposer ces cookies sans votre consentement.

5.2 Cookies publicitaires

Sur ce site web, nous utilisons des cookies publicitaires, ce qui nous permet d’avoir une observation des résultats de la campagne. Cela se fait sur la base d’un profil que nous créons en fonction de votre comportement sur https://www.architecturebois.fr. Avec ces cookies, vous, en tant que visiteur du site web, êtes lié à un ID unique mais ces cookies ne profileront pas votre comportement et vos centres d’intérêts au service de publicités personnalisées.

5.3 Cookies de marketing/suivi

Les cookies de marketing/suivi sont des cookies ou toute autre forme de stockage local, utilisés pour créer des profils d’utilisateurs afin d’afficher de la publicité ou de suivre l’utilisateur sur ce site web ou sur plusieurs sites web dans des finalités marketing similaires.

Parce que ces cookies sont marqués comme des cookies de suivi, nous vous demandons le droit de les placer.

5.4 Réseaux sociaux

Sur notre site web, nous avons inclus du contenu provenant de Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et WhatsApp pour promouvoir des pages web (par exemple, « like », « pin ») ou les partager (par exemple, « tweet ») sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et WhatsApp. Ce contenu est intégré grâce un code obtenu de Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et WhatsApp et place des cookies. Ce contenu peut stocker et traiter certaines informations à des fins de publicité personnalisée.

Veuillez lire la déclaration de confidentialité de ces réseaux sociaux (qui peut être modifiée régulièrement) afin de savoir ce qu’ils font de vos données (personnelles) traitées en utilisant ces cookies. Les données récupérées sont anonymisées autant que possible. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et WhatsApp se trouvent aux États-Unis.

6. Cookies placés

WooCommerce Fonctionnel, Statistiques Consent to service woocommerce Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Fonctionnel Nom wc_cart_hash_* Expiration session Fonction Stocker les éléments dans le panier de la boutique Statistiques Nom History.store Expiration Fonction Stocker la dernière visite Elementor Statistiques (anonymes) Consent to service elementor Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Statistiques (anonymes) Nom elementor Expiration persistante Fonction Stocker les actions effectuées par les utilisateurs sur le site web Google reCAPTCHA Fonctionnel Consent to service google-recaptcha Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Fonctionnel Nom _grecaptcha Expiration 6 mois Fonction Offrir une protection contre le spam Query Monitor Fonctionnel Consent to service query-monitor Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Fonctionnel Nom qm-admin-container-pinned Expiration divers Fonction Fournir des fonctions sur toutes les pages WordPress Fonctionnel Consent to service wordpress Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Fonctionnel Nom wpEmojiSettingsSupports Expiration session Fonction Stocker les informations du navigateur mailpoet Marketing Consent to service mailpoet Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Marketing Nom mailpoet_page_view Expiration persistante Fonction Gérer le service d'abonnement Nom mailpoet_subscriber Expiration persistante Fonction Gérer le service d'abonnement Sourcebuster JS Statistiques Consent to service sourcebuster-js Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Statistiques Nom sbjs_migrations Expiration 6 mois Fonction Nom sbjs_first_add Expiration 6 mois Fonction Nom sbjs_current Expiration 6 mois Fonction Stocker les informations du navigateur Nom sbjs_first Expiration 6 mois Fonction Nom sbjs_session Expiration Fonction Ultimate Post List Finalité en attente d’enquête Consent to service ultimate-post-list Utilisation Partage de données Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Finalité en attente d’enquête Nom ultp_view_* Expiration Fonction Divers Statistiques Consent to service divers Utilisation Partage de données Le partage des données est en cours d’enquête Finalité en attente d’enquête Nom __expanded_106a6c241b8797f52e1e77317b96a201 Expiration Fonction Nom ultpTaxonomy Expiration Fonction Nom jetpack-ai-breve-enabled Expiration Fonction Nom jetpack_post_subscribe_modal_dismissed Expiration Fonction Nom formbricks-js Expiration Fonction Nom mtnc_upsell_shown Expiration Fonction Nom jetpack-ai-jwt Expiration Fonction Nom ultpGlobal1 Expiration Fonction Nom ultpDevice Expiration Fonction Nom notices_dismissed__traffic_page_highlights_module_settings Expiration Fonction Nom igd_settings_tab Expiration Fonction Nom ultpPresetGradients Expiration Fonction Nom __wpdm_am_cp Expiration Fonction Nom customer-effort-score-exit-page Expiration Fonction Nom uagSvgConfirmation Expiration Fonction Nom spectraCopyPasteStyles Expiration Fonction Nom moblc_last_tab Expiration Fonction Nom whats-new-last-unixtime-ZXcvZmVlZC8 Expiration Fonction Nom ultpPresetColors Expiration Fonction Nom mtnc_upsell_shown_timestamp Expiration Fonction Nom _magazine_blocks_styles Expiration Fonction Nom ultpPresetTypos Expiration Fonction Nom igd_show_details Expiration Fonction Nom jetpack-ai-breve-data-spelling-mistakes-en Expiration Fonction Nom igd_offer_time Expiration Fonction Nom customizerVisitCount Expiration Fonction Nom selectedItemId Expiration Fonction Nom e_kit-elements-defaults Expiration Fonction Nom chakra-ui-color-mode Expiration Fonction Nom jetpack-ai-breve-data-unconfident-words-en Expiration Fonction Nom lys_recently_actioned_tasks Expiration Fonction Statistiques Nom sbjs_current_add Expiration 6 mois Fonction Nom sbjs_udata Expiration 6 mois Fonction

7. Consentement

Lorsque vous visitez notre site web pour la première fois, nous vous montrerons une fenêtre contextuelle avec une explication sur les cookies. Dès que vous cliquez sur « Enregistrer les préférences » vous nous autorisez à utiliser les catégories de cookies et d’extensions que vous avez sélectionnés dans la fenêtre contextuelle, comme décrit dans la présente politique de cookies. Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies via votre navigateur, mais veuillez noter que notre site web pourrait ne plus fonctionner correctement.

7.1 Gérez vos réglages de consentement

Vous avez chargé la politique de cookies sans le support de javascript. Sur AMP, vous pouvez utiliser l’onglet de gestion du consentement en bas de la page.

8. Activer/désactiver et supprimer les cookies

Vous pouvez utiliser votre navigateur internet pour supprimer automatiquement ou manuellement les cookies. Vous pouvez également spécifier que certains cookies ne peuvent pas être placés. Une autre option consiste à modifier les réglages de votre navigateur Internet afin que vous receviez un message à chaque fois qu’un cookie est placé. Pour plus d’informations sur ces options, reportez-vous aux instructions de la section Aide de votre navigateur.

Veuillez noter que notre site web peut ne pas marcher correctement si tous les cookies sont désactivés. Si vous supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront de nouveau placés après votre consentement lorsque vous revisiterez notre site web.

9. Vos droits concernant les données personnelles

Vous avez les droits suivants concernant vos données personnelles :

Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires, ce qui leur arrivera et combien de temps elles seront conservées.

Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous connaissons.

Droit de rectification : vous avez le droit à tout moment de compléter, corriger, faire supprimer ou bloquer vos données personnelles.

Si vous nous donnez votre consentement pour le traitement de vos données, vous avez le droit de révoquer ce consentement et de faire supprimer vos données personnelles.

Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander toutes vos données personnelles au responsable du traitement et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement.

Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous obtempérerons, à moins que certaines raisons ne justifient ce traitement.

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter. Veuillez vous référer aux coordonnées au bas de cette politique de cookies. Si vous avez une plainte concernant la façon dont nous traitons vos données, nous aimerions en être informés, mais vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (l’autorité chargée de la protection des données).

10. Coordonnées

Pour des questions et/ou des commentaires sur notre politique de cookies et cette déclaration, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :







Site web :

E-mail :



Cette politique de cookies a été synchronisée avec cookiedatabase.org le 3 février 2025.