Architecture Bois se fait encore plus design

2004-2017 : le logo change mais la qualité reste, pour une information toujours plus juste.

Créé en 2004 par Monsieur Maxime Simonin-Kouyoumdjian, Architecture BOIS est LE Magazine leader de la presse maison bois depuis 10 ans.

Architecture BOIS est un magazine bimestriel, disponible chez tous les marchands de journaux, dédié la construction bois sous toutes ces formes. Diffusé sur toute la France et dans les pays francophones, il s’adresse à tous ceux qui vont faire construire, agrandir ou rénover.

Avec 6 numéros et 3 hors-série par an, Architecture Bois propose 116 pages de dossiers techniques et de reportages de maisons bois.

Vous y trouverez également des projets d’archi, des suivis de chantiers ainsi que les listes régionales de constructeurs bois.

www.architecturebois.fr