Qui sommes-nous?

Architecture Bois est un magazine d’informations sur la construction et la maison bois. Depuis 2004, notre ambition est de vous apporter les connaissances essentielles à la construction de votre projet.

En 2004, quand j’ai fondé le magazine Architecture Bois, la maison bois était une niche et peu considérée malgré ses avantages qui convainquent maintenant. Aussi nous avons choisi de présenter la construction bois sous toutes ses formes et l’étendue des possibilités constructives.

Magazines pertinents, esthétiques et sérieux

Voilà le mot d’ordre depuis la création du magazine Architecture Bois. Donnez envie au public de s’intéresser à la maison bois. Rendre le rêve accessible en cassant les aprioris et valorisant les savoir-faire. Démocratiser la construction bois par une information indépendante au service des lecteurs.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous avez besoin de connaître les réglementations, les caractéristiques des systèmes constructifs, des matériaux..etc. Aussi notre objectif est de vous apporter des réponses à travers nos médias magazines papiers et digitaux.

Un magazine beau à consulter et intéressant à lire!

On abandonne pas l’esthétique! La maison bois est multiples et les questions nombreuses. En 2004, je voulais mettre en avant la construction bois sous toutes ses formes et les hommes qui la font. Aussi nos reportages de maisons bois, continuent d’inspirer nos lecteurs par la photo et le partage d’expérience par le témoignage des propriétaires.

Aujourd’hui la maison bois s’est largement démocratisée et l’information aussi. Nos magazines digitaux comme Architecture Bois Online mais également La Collection des “Thématiques” apportent l’information chez vous en 1 clic.

Une équipe aux multiples savoirs