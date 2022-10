Le Magazine Architecture Bois vous propose sa nouvelle version ONLINE. Bénéficiez de votre magazine, leader de la presse maison bois, sous un nouvel angle 2.0. Une partie de votre magazine est consultable gratuitement, découvrez vite la nouvelle version ONLINE ci-dessous.

Qu’est-ce que le Magazine Architecture Bois version ONLINE ?

Éditeur de la revue Architecture Bois, le groupe Serum Presse vous offre une vision augmentée de la richesse de la construction bois.

Le Magazine Architecture Bois ONLINE regroupe l‘essentiel du contenu du Magazine PRINT, toujours disponible en boutique. Il se décline en six numéros par an, publiés au même rythme que la version papier.

La rédaction propose des reportages de maisons bois, chalets bois, extension bois, constructions bois, bâtiments bois, logements bois…

Chaque page du magazine vient s’agrémenter de plans d’architectes et de professionnels de la construction bois. Elle comprend aussi des articles et données techniques et contacts de professionnels de la construction bois.

Cette version 2.0 est consultable gratuitement via notre player numérique ci-dessous.

Une expérience immersive de la maison bois

Le Magazine Architecture Bois version ONLINE apporte une expérience lecteur immersive. En effet, la rédaction vous propose, au travers d’une nouvelle maquette, un contenu 100 % digital. Chaque reportage s’enrichit de contenus multimédias, qu’ils soient audios ou vidéos.

À la différence de la revue papier, vous pouvez commenter et partager vos reportages “coup de cœur” avec votre communauté.

Vous avez décidé de faire construire en bois et vous avez craqué pour la maison ou le modèle de l’un de nos constructeurs ? Nous vous proposons d’établir directement un devis, pour faire de votre rêve une réalité.

Des Magazines Thématiques enrichis

Les dossiers habituels du magazine Print deviennent de véritables Magazines Thématiques, également enrichis de contenus multimédias.

Un preview et le sommaire de chaque Magazine Thématique sont proposés dans le numéro ONLINE du moment. Ils restent ensuite disponibles sur la boutique, toute l’année.

Cette nouvelle version 100 % digitale est le support d’information incontournable pour construire en bois. Découvrez-là dès maintenant, grâce au viewer ci-dessus.