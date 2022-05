Le marché de la construction bois

Le premier Plan pour la construction bois (2009-2014)

Le deuxième Plan pour la construction bois (2014-2017)

Le troisième Plan pour la construction Bois (2018-2020)

Au sein des entreprises de la construction bois, 13 % prévoient d’investir pour accroître leur production dans les deux prochaines années.

Plus de la moitié des entreprises prévoient d’embaucher, majoritairement pour des postes de mises en œuvre sur chantier, en fabrication ou au sein des bureaux d’études.

Les prévisions d’activité sont toutes favorables, tant en construction bois neuve de logements que de bâtiments non résidentiels. Elles sont plus marquées s’agissant du logement collectif et des extensions-surélévations.

Découvrez la construction bois dans tous ses états

Dans cette rubrique, découvrez plusieurs projets autour de la construction bois à travers nos différentes rubriques :

– Les constructions en bois

– Les bâtiments bois

– Les terrasses bois

– Le bardage bois

– L’entretien du bois

– Le chauffage au bois

– Les piscines en bois

Laest une filière industrielle majeure en France. Elle emploie au total 27 445 salariés, toutes activités confondues. 2080 entreprises sont présentes sur le marché de laen France.Las’entend aussi comme mode de production de maisons individuelles, logements et bâtiments, utilisant le bois comme structure.Les entreprises de lacomptent, en moyenne, 13 salariés même si 60 % d’entre elles ont moins de 10 salariés.La filière bois réalise un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’€ HT en 2018, en hausse de 13 % par rapport à 2016.En France, laest de plus en plus encouragée par les pouvoirs publics :Il est le point de départ d’une réflexion sur l’usage de matériaux biosourcés dans la construction. Ce plan a notamment permis de caractériser les performances du bois pour son usage en construction.En 2014, les ministres de l’Économie, de la Forêt et de l’Environnement signent un deuxième plan bois construction. L’objectif est triple :- Renforcer l’offre de formation en vue d’une montée en compétences des professionnels de la filière, tout en renforçant l’attractivité des métiers ;- Valoriser le feuillu dans la- Positionner les solutions bois sur le marché de la réhabilitation.En 2018, le gouvernement lance un troisième plan pour sensibiliser les acteurs à l’usage du bois dans la construction. Il se décompose en trois axes :- Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration d’un discours commun et donner des retours d’expériences d’opérations achevées ;- Élaborer des outils adaptés à l’appropriation des acquis techniques de la filière ;- Analyser les performances des systèmes constructifs en bois dans le cadre de l’expérimentation des bâtiments à énergie positive et réduction carbone visant à préparer la future réglementation environnementale des bâtiments neufs ; un second volet étant dédié à la qualité de l’air dans les constructions bois.