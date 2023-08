GRAMITHERM®, le seul isolant en fibres d’herbe

Qu’est-ce que Gramitherm® ?

Gramitherm® est le premier et seul isolant en fibres d’herbe. C’est un produit 100% naturel, dont les fibres de liaison sont issues de l’amidon. Ce procédé exclusif est basé sur la séparation de la matière première, à savoir l’herbe « perdue », c’est-à-dire sous forme de déchet. Après coupe de l’herbe « déchet » (bords des routes, aéroports, etc.), la fibre et le « jus d’herbe » sont séparés. Alors que, d’un côté, les fibres de cellulose sont utilisées pour la fabrication du Gramitherm, de l’autre, les composés digestibles sont utilisés pour la production de biogaz pour sécher et travailler les fibres. Ces fibres sont ensuite compactées et thermoformées, puis découpées pour obtenir des panneaux isolants Gramitherm® de 45 à 240mm d’épaisseur.

Gramitherm® permet ainsi une utilisation complète de l’herbe comme matière première, sans créer de déchets. Basé sur une production vertueuse, ce procédé crée une véritable économie circulaire, tout en s’engageant pour la préservation des ressources, telles que le bois.

Pourquoi un isolant en fibres d’herbe ?

L’herbe est utilisée depuis longtemps pour ses qualités isolantes. Elle pousse naturellement, pratiquement partout, sans nécessiter de labours et de traitements coûteux. Son renouvellement rapide est également un précieux atout.

De plus, Gramitherm® contribue à la réduction de gaz à effet de serre. Il contient du CO2 atmosphérique absorbé par l’herbe au cours de sa croissance. La fabrication des panneaux isolants engendre ainsi peu d’énergie grise, et la combinaison de ces éléments génère un bilan carbone négatif (1 kg de Gramitherm® stocke 1,5 kg de CO2). Enfin, les chutes issues de la production ainsi que les déchets produits sont entièrement recyclables.

Pourquoi utiliser Gramitherm® ?

Pour l’efficacité : Gramitherm® est un bon isolant contre le froid et les chaleurs estivales, il régule l’humidité et n’est donc pas détruit sous son action. Il apporte confort et quiétude à l’habitat en absorbant les bruits et en n’émettant pas de COV. De plus, l’ajout de minéraux garantit une protection contre le feu, les champignons et les parasites.

Pour sa facilité d’utilisation : Ces panneaux isolants sont flexibles et compressibles. Il est donc aisé de placer les panneaux entre les chevrons. Les panneaux se coupent facilement sur place, sont agréables à manipuler et ne provoquent pas d’allergies. Cet isolant peut être utilisé pour des isolations intérieures et extérieures, lors de la construction et la rénovation d’habitations, comme les toitures, les murs ou encore les planchers.

Infos sur la Société Gramitherm Europe SA et ses labels

La Société Gramitherm Europe SA est active en Wallonie. Sa ligne de production est installée à Auvelais avec une capacité de 200000m3/an. L’implantation de l’usine de production de panneaux à Auvelais s’intègre dans un écosystème régional et favorise une proximité avec les fournisseurs de matières premières, les partenaires et clients. Gramitherm® bénéficie d’un Avis Technique Européen, de FDES consultables sur base INIES, des Labels Biosourcé, Filière Wallonne, et Solar Impulse Efficient Solution, et vient de recevoir le Trends impact Awards, dans la catégorie Economie Circulaire. Ces labels témoignent d’une production propre et responsable au sein d’un circuit court. En effet, les matières premières utilisées pour la production des panneaux isolants sont d’origine wallonne (produites ou recyclées et transformées en Wallonie) ou dans un rayon de 350 km maximum autour de l’usine.

Gramitherm® est disponible en FR, Benelux, CH, D, I,CH et DK

J’aime ça : J’aime chargement…