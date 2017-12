Un site internet technique dédié à la protection du bois

Le FCBA, organisme délivrant la nouvelle certification de services CTB-A+ sur les traitements préventifs et curatifs des bois et du bâti, vient de lancer un nouveau site internet pour informer les professionnels du bois.

Faciliter la recherche d’informations sur la protection, le traitement et l’embellissement des bois en œuvre, voici l’objectif du nouveau site internet www.ctbaplus.fr.

Trois grandes rubriques le composent : « Préserver », « Traiter », « Embellir ». La première est dédiée à tous les ouvrages en construction neuve, quel que soit le matériau (bois, béton, parpaing), qui doivent être protégés préventivement contre les termites à l’interface sol/bâti et contre les insectes à larves xylophages pour les bois de structures,

La deuxième rubrique permet à l’internaute de trouver toutes les réponses à ses questions concernant le diagnostic, les pathologies des bois et les techniques de traitement dans un bâti existant.

Pour ces deux rubriques, il est possible de faire une recherche par pathologie de bois : capricorne/lyctus/vrillette, termites et champignon/mérule.

Enfin, la rubrique « Embellir » est dédiée à la nouvelle certification de service, en cours de développement par la marque CTB-A+. Relatif à l’entretien des bois extérieurs (bardage, platelage…), elle fournit toutes les informations nécessaires sur les agents de vieillissement du bois et comment l’entretenir pour garantir son esthétique dans le temps.

Un onglet « Téléchargement » donne accès à de nombreuses ressources documentaires telles que les CCTP ou le Guide Pratique « Protection et lutte contre les pathologies du bois dans le bâti » et une carte dynamique, accessible à tout moment, permet de trouver rapidement une entreprise certifiée CTB-A+ en Métropole et Territoires d’Outre-Mer (DOM-CROM) et même, en Espagne.

