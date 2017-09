Vivre dans une cabane en bois à l’aéroport

L’acteur et présentateur télé, Ryan Zhu, va vivre pendant 30 jours, dans une cabane en bois construite au beau milieu de l’aéroport d’Helsinki. Détails de cette aventure insolite qui démarrera le 20 octobre prochain.

L’opérateur de l’aéroport finlandais Finavia s’offre un sacré coup de pub. Pour « prouver qu’il s’agit du meilleur aéroport au monde et le lien le plus rapide entre l’Asie et l’Europe », l’aéroport va héberger l’acteur Ryan Zhu pendant 30 jours.

Il vivra dans une cabane fabriquée par l’entreprise finlandaise Sisco PLC. « Lorsqu’on nous a parlé de cette idée, nous avons toute de suite dit « oui », même si nous ne produisons pas de cabanes, mais des maisons modulaires en bois LVL de toutes sortes, d’appartements avec une seule chambre à des immeubles de grande hauteur de 8 étages. Nous avons estimé que c’était une opportunité parfaite pour promouvoir nos valeurs et nos produits. En fait, ce que nous voulons vraiment faire, c’est changer pour de bon la façon dont les maisons sont construites et achetées », explique Kimi Vainio, vice-président aux opérations de Sisco PLC.

Ryan Zhu va devoir faire face aux défis quotidiens et se familiariser avec le mode de vie finlandais. Ses « exploits » seront retransmis sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag #LIFEINHEL se mêlent donc télé-réalité, jeux et médias sociaux.

« Les commentaires postés lors de la campagne seront extrêmement utiles pour rendre nos services encore meilleurs », indique pour sa part Katja Siberg, vice-présidente Marketing et Communication chez Finavia.

Gary Carter, co-inventeur de l’émission télévisée mondiale Survivor, a apporté ses conseils en tant que consultant, lors du développement du concept avec TBWA pour Finavia. #LIFEINHEL est créé par TBWA \ Helsinki en Finlande et produit avec TBWA \ Helsinki et KLOK Creative Agency, ainsi que le bureau chinois Edelman Public Relations Worldwide, Red Bridge Communications et TBWA \ Shanghai.