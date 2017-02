Non classé Double JEU 2 février 2017

L’extension de 24 m² apporte un charme supplémentaire à cette maison située à Bauné. Construite en ossature bois, elle forme un vif contraste avec le tuffeau ancien et créé un dialogue entre le classique et le moderne.

Quand on parle de maison de bourg, on imagine tout de suite une habitation historique. L’histoire que raconte cette maison est bien différente depuis la construction de son extension en ossature bois epicéa. Placée entre deux propriétés mitoyennes, elle est la seule entrée permettant d’accéder au terrain. Avec une façade entièrement constituée de baies vitrées, l’extension est lumineuse et représente une vraie ouverture sur son jardin au sud. Des fenêtres de toit ont été disposées au raccord sur l’existant pour restituer la lumière naturelle aux pièces existantes. L’orientation plein sud du nouveau volume permet de bénéficier des apports solaires passifs en hiver, intégrant les principes du bioclimatisme. À l’inverse, en été, une casquette permet d’éviter les surchauffes estivales. L’isolation a été renforcée conformément à la réglementation en vigueur, à savoir R = 8,5 m² K / W en toiture et R = 4,5 m² K / W en mur ossature bois. L’isolation est composée de laine de verre à raison de 120 mm dans les murs et 240 mm en toiture. En complément est ajouté de la laine de roche afin de renforcer ce confort. Le vitrage ouest est lui protégé par les bâtiments voisins qui font office de masques. La chape, le carrelage et la maison existante viennent également apporter de l’inertie à la partie bois. Les travaux auront duré cinq mois. Cette extension, véritable dialogue entre le bois et le tuffeau offre à la maison une certaine réorganisation intérieure ainsi qu’une source de lumière naturelle supplémentaire.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : DESArchitecture

Localisation : Bauné (Maine-et-Loir)

Année de construction : 2010

Surface habitable : 23,72 m²

Système constructif : ossature bois epicéa

Prix : 39 230 € HT

Isolation : Dalle : panneaux en mousse de polystyrène extrudé 60 mm (R = 2.1 m² K / W) // Murs : laine de verre 120 mm + 45 mm (R = 4.35 m² K / W) // Toit : laine de verre 240 mm + laine de roche 80 mm (R = 8.05 m² K / W)

Revêtement : Douglas hors aubier sans traitement // Type de pose : clin horizontal // Type de finition : lasure

Chauffage / ENR : Chaudière existante