Un RÃªve d’Enfance

Toit plat, forme géométrique simple… Booa a conjugué l’art du design au carré pour imaginer la maison de Bernadette et Gilles. Cette maison à étage dispose d’un grand volume unique qui intègre la cuisine à un bel espace de vie clair et chaleureux, orienté plein sud.

Bernadette et Gilles habitent dans cette maison de 100 m², aux lignes modernes et affirmées, depuis 2014. Leur maison est située à proximité de la frontière Suisse, au cœur d’un village alsacien. Bernadette rêvait de cette maison depuis toute petite, elle l’avait déjà imaginée sous tous ses angles. Elle est contemporaine avec une toiture plate et de belles ouvertures sur les extérieurs.

« Je suis immédiatement tombée amoureuse des maisons présentées dans le catalogue booa. Ce que proposait le constructeur correspondait parfaitement à ce que j’envisageais », se souvient-elle. En faisant construire cette maison sur le terrain familiale où elle a grandi, Bernadette réalise un rêve d’enfance. « Depuis toujours, je dessine des maisons sur ce terrain ». Le couple se projette d’abord sur une maison de plain-pied avant de tomber sous le charme d’une Koob 4. « Elle nous a semblé… juste parfaite ».

La Koob 4 est une maison à étage avec un rez-de-chaussée entièrement dédié à l’espace de vie et orienté vers le sud. En haut de l’escalier, deux chambres sont baignées de soleil. La salle de bains et un bureau se dessinent en façade opposée. Ce plan type, 100 % modulable, a permis au couple de transformer l’une des chambres en petit salon avec vue sur le jardin et d’ajouter un balcon filant pour augmenter la sensation d’espace. Bernadette et Gilles disposent toujours de deux chambres. « Au réveil, on a l’impression d’être en vacances.

On ne se lasse pas de contempler la nature environnante. Sur notre terrasse, au-rez-de-chaussée, nous avons une vue imprenable sur le Jura », apprécie Bernadette. De bas en haut, la façade sud est presque entièrement vitrée. À l’intérieur, les murs et les plafonds sont blancs.

Le carrelage en marron-beige et le bois décliné dans ses teintes les plus douces du côté de la cuisine et de l’escalier, apportent la touche agréable dans la décoration. Bernadette et Gilles se sentent bien. L’hiver, ils profitent du spectacle du poêle à pellet.

Conforme aux normes RT 2012, avec une isolation en laine minérale et en polyuréthane, leur maison procure d’agréables sensations de confort. « C’est pour tout cela, évidemment, que nous solliciterons à nouveau booa, pour l’extension que nous envisageons. Nous souhaiterions ajouter une chambre et une salle d’eau en rez-de-chaussée, au cas où, un jour, nous ne pourrions plus monter les escaliers ».