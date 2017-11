À Montpellier, le domaine d’O est un site unique, entre verdure et culture. Été comme hiver, les promeneurs côtoient les spectateurs d’ici et de là. Renforçant l’offre culturelle, le département de l’Hérault a inauguré une nouvelle salle de spectacle : le Théâtre Jean-Claude Carrière. Un théâtre en bois éco-responsable.

Baptisé “Jean-Claude Carrière” en hommage au conteur, écrivain, metteur en scène et héraultais d’origine, ce théâtre vient enrichir la programmation du Domaine d’O. Imaginé par l’agence A+ Architecture (dirigée par Philippe Bonon, Philippe Cervantès et Gilles Gal), le théâtre se glisse entre l’esplanade réservée aux chapiteaux et la pinède toute proche, minimisant au possible son impact sur celle-ci.

«Le site du Domaine D’O à Montpellier qui nous était offert est simplement exceptionnel. Par la nature qu’il abrite, l’espace qu’il développe mais aussi son histoire, il ne peut laisser indifférent et impose la plus grande attention à l’écriture du projet», soulignent les architectes.

En s’implantant à la perpendiculaire de l’axe historique du Domaine, le théâtre ne perturbe pas la composition générale du site, au contraire, l’espace d’accueil en se développant sur le parvis minéral, amplifie naturellement les lieux de déambulation et de promenade. «Ce nouvel équipement vient prolonger les usages en cours des chemins de traverse, qui caractérisent le Domaine d’O», tout comme le clin d’oeil immanquable à Arlequin.

«Nous conjuguons ce thème pour offrir une robe légère et acidulée à la grande coque du théâtre. Le bois se croise en parement, en structure aussi pour le hall d’entrée, les effets se multiplient pour fuir la monotonie», expliquent les architectes. Rythmé par une maille en losange tantôt serrée, tantôt espacée le théâtre explore une architecture contrastée entre robustesse et légèreté, mobilité et immobilité.

En arrière plan, le rouge rencontre le bois, et par endroit, quelques éclats colorés en Plexiglas attirent la lumière et les regards. Véritable signature, la dentelle en losange cache en réalité de nombreuses références, liant davantage cette boîte à culture au Domaine d’O. Par exemple, «afin d’ajouter à la cohérence architecturale, la teinte rouge de la coque rappelle les ocres présents sur le Domaine. Le théâtre s’imprègne ainsi avec délicatesse dans un environnement riche en matières, dessins et couleurs», éclaircit A+ Architecture.

Au-delà, le travail de l’équipe de maîtrise d’oeuvre réunir autour de A+ Architecture et Spie Sud-Ouest a permis de répondre aux exigences du Conseil Général de l’Hérault en faisant le choix de l’exemplarité énergétique et environnementale. Parmi les efforts sur l’énergie nécessaire à l’édification du bâtiment et les consommations d’exploitation qui ont conduit au label énergétique BBC : des matériaux sains, comme le bois en murs, charpente, planchers, cloisons, vêtures acoustiques et parements de façade, ainsi qu’un éclairage scénique 100 % LED.

«Et si l’on rajoute que le projet est démontable (et remontable) à plus de 90 %, nul doute que du pont de vue énergétique et environnemental, le théâtre Jean-Claude Carrière est exemplaire», concluent les architectes. Étroitement liés, les engagements architecturaux, environnementaux, autant que scénographiques offrent au Domaine d’O un nouvel espace d’expression culturelle.

Texte : Laurène Delion – Photos : Jean-Yves Guilbert /Drone Studio

Source : Architecture Bois & dépendance n°61, p. 92-93