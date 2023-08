ENSTIB, JOURNÉE TECHNIQUE LE 21-09-2023

PERFORMANCE ET CONCEPTION HYGROTHERMIQUES : CAS DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Découvrez le Campus Bois, à l’occasion d’une Journée Technique organisée par l’ENSTIB, le LERMAB, le CRITT Bois, avec l’appui de professionnels du Grand-Est sur la thématique des bâtiments biosourcés et des problématiques hydriques dans le bâtiment en trois parties (voir programme ci-après). La participation à cette journée, ainsi qu’au déjeuner est gratuite.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE TECHNIQUE

08h30 AMPHI Café d’accueil

09h00 AMPHI Mot de bienvenue par les organisateurs



09h15 – 10h10 PARTIE 1 Évaluation des performances réelles des matériaux biosourcés

– Arthur HELLOUIN DE MENIBUS, responsable R&D d’Eco-Pertica

Contexte et problématique de terrain, particularité des isolants biosourcés

– Romain RÉMOND, Enseignant Chercheur ENSTIB/LERMAB

L’avancée de la recherche sur l’évaluation de leurs performances



10h10 – 10h40 Pause



10h40 – 12h00 PARTIE 2 Conception des toitures terrasses et de l’ITI

– Nadja RÉMOND-SCHULTZE, LIGNATEC, enseignante vacataire ENSTIB

Les différentes méthodes de conception, en France et outre Rhin

– Léo MORCHE, Responsable Ingénierie PROCLIMA

Les méthodes de vérification et d’évaluation du risque

– Eric MOUGEL, Enseignant Chercheur ENSTIB/LERMAB

La recherche sur le campus bois

12h00 – 13h30 Déjeuner

13h30 – 16h40 PARTIE 3 Rénovation : diagnostic, traitement et rénovation

– Laurent BONNE, Gérant de Ascendense Architecture

Les outils du diagnostic

– Arnaud BESSERER, Enseignant Chercheur ENSTIB/LERMAB

Les champignons dans le bâtiment

– Edouard AUBRIAT, Gérant de Sarl AUBRIAT

Le traitement après sinistre

– Nadja RÉMOND-SCHULTZE, LIGNATEC, enseignante vacataire ENSTIB

Les problématiques dans la rénovation du bâti ancien lié à l’ITI

– Vincent PIERRÉ, Gérant de Terranergie

Les solutions de rénovation selon les typologies de bâtiments

16h40 – 18h00 Retour sur la journée et présentation du laboratoire et du campus bois

Participation gratuite, sur inscription au plus tard pour le 14 septembre via le formulaire

Campus Bois de l’ENSTIB – 27 rue Philippe Séguin – 88000 Épinal

