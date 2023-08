Rénovation de pergola avec SUNDIY : redonnez vie à votre espace extérieur

Avec des étés de plus en plus chauds, il est temps de passer à l’action et de vous lancer dans la rénovation de votre pergola. Vous économiserez de l’argent sur le long terme et serez fier de dire « Je l’ai fait moi-même ». En plus, vous pourrez profiter d’un espace cocooning qui vous correspond. Dans cet article, nous vous proposons un guide qui vous aidera dans les différentes étapes pour transformer votre pergola en un véritable havre de paix.

SUNDIY, un mécanisme en aluminium pour lames orientables, compatible tout type de structures : en bois, en béton, ou même en métal, qu’elles soient neuves ou déjà existantes.

Une solution innovante pour votre pergola

SUNDIY se présente comme une solution unique et compétitive, s’adaptant à toutes les situations. Contrairement à d’autres systèmes disponibles sur le marché, SUNDIY se distingue par sa facilité de montage, sa durabilité et sa compatibilité avec tout type de supports. Les mécanismes en aluminium inoxydable résistent à des vents allant jusqu’à 240 km/h (étude Socotec), vous assurant une pergola robuste et sécurisée. Opter pour SUNDIY, c’est choisir une solution d’économie à long terme, notamment en améliorant l’efficacité énergétique de votre domicile grâce à une régulation optimale de la chaleur et de la lumière.

SUNDIY est un kit destiné aux constructeurs amateurs, mais il est également utilisé par les professionnels pour transformer et adapter n’importe quelle structure en une pergola bioclimatique.

Étape 1 : Le montage du mécanisme SUNDIY

Le montage du mécanisme SUNDIY n’a rien de bien compliqué, c’est l’affaire d’un week-end de bricolage, de quelques outils de base et un peu d’huile de coude. Les mécanismes se connectent les uns aux autres pour former un ensemble mécaniquement unifié.

La fixation des mécanismes est super simple, et se fait en trois temps. Il faut tout d’abord fixer sur votre structure un clip ajustable avec des vis inox à tête fraisée, similaires à celles utilisées pour les terrasses en bois. Vous pourrez ensuite y clipser le mécanisme et répéter l’opération le long de votre travée. Enfin, les mécanismes sont liés les uns aux autres grâce à un rivet pour former une structure résistante et solidaire.

Étape 2 : Les lames de la pergola

Insérer les lames dans le mécanisme est un jeu d’enfant, même pour ceux qui n’ont pas la dextérité de MacGyver. Les lames sont disponibles en différentes couleurs et matériaux (bois ou aluminium), vous permettant de personnaliser votre pergola selon vos goûts et vos besoins.

Les lames en aluminium se distinguent par leur résistance aux intempéries, à la chaleur et aux UV. Elles sont légères et étanches grâce à un système de gorges intégrées qui dirigent l’eau vers les extrémités pour ensuite être recueillies par les chéneaux.

D’un autre côté, les lames en bois offrent une esthétique chaleureuse et naturelle, tout en étant tendance et respectueuses de l’environnement grâce à leur faible empreinte carbone. Disponibles en douglas, elles peuvent également se révéler étanches à condition qu’un angle d’inclinaison de 27° soit respecté permettant à l’eau de ruisseler de lame en lame. Avec SUNDIY-XL, des lames de terrasse aux dimensions standard peuvent-être utilisées, permettant ainsi de faire des économies.

Étape 3 : Quelques accessoires SUNDIY

Pour compléter votre projet de rénovation de pergola, nous vous présentons ici quelques accessoires SUNDIY qui faciliteront et enrichiront votre expérience :

Actionnement manuel horizontal (embase + baguette) : permet d’orienter les lames en hauteur grâce à une baguette insérée dans une embase en aluminium, il vous faudra une embase par ensemble (travée).

Actionnement manuel vertical (poignée verrou) : idéal pour actionner les lames sur les panneaux brise-vue ou volets.

Actionnement électrique (moteur) : s’adapte sur des structure verticales et horizontale, idéal pour contrôler l’orientation des lames sans vous déplacer grâce à une télécommande.

Étanchéification (chéneau) : permet de recueillir l’eau évacuée par les lames en aluminium, protégeant votre terrasse des intempéries.

Donner un nouveau souffle à votre pergola est une aventure passionnante qui vous permet de mettre en valeur votre espace extérieur. C’est l’occasion de créer un lieu de détente unique, où vous pourrez profiter des belles journées d’été. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans ce projet, qui vous permettra de profiter pleinement de votre jardin et d’être fier du travail accompli.

Pour vous aider à démarrer, nous vous offrons une étude gratuite ainsi que la possibilité d’obtenir une simulation 3D de votre projet. Saisissez cette chance de métamorphoser votre espace extérieur en un véritable oasis de bien-être !

