Schmid Schrauben Hainfeld : Exigences Récompensées

Schmid Schrauben Hainfeld est nominée pour le TRIGOS régional Basse-Autriche 2023 dans la catégorie « Protection du climat ». Le TRIGOS est la distinction autrichienne la plus prestigieuse en matière d’économie responsable et est décerné depuis 2004. Le TRIGOS se veut être un moteur de la responsabilité des entreprises et de l’innovation durable dans l’économie autrichienne. Elle donne une tribune aux entreprises qui contribuent activement à façonner une société durable. Sont récompensées les entreprises qui jouent un rôle de leader et de modèle en matière de gestion responsable et de durabilité et qui contribuent à la pérennité de l’économie, de la société et de l’environnement autrichiens.

Nomination Trigos 2023

Le jury régional d’experts a sélectionné 12 entreprises au niveau régional, dont Schmid Schrauben, parmi 28 candidatures passionnantes soumises par la Basse-Autriche. « Nous avons réussi à convaincre le jury de la Basse-Autriche avec notre projet « Loin du plastique – Réduction des déchets plastiques dans les emballages sous blister dans le commerce de détail » et pouvons-nous réjouir de cette nomination. Nous saurons si notre entreprise a remporté le TRIGOS Basse-Autriche 2023 dans la catégorie « Protection du climat » lors de la cérémonie de gala du TRIGOS Basse-Autriche le 18 septembre 2023. Même si nous devons attendre devons encore patienter jusqu’à cette date, nous pouvons d’ores et déjà utiliser le label des nominés du TRIGOS« , précise Christian Giacalone, Directeur des ventes & Marketing France.

Schmid Schrauben Hainfeld est la dernière entreprise autrichienne à produire encore des vis à bois d’un diamètre de 3,0 à 16,0 mm et d’une longueur pouvant atteindre 1,50 mètre. Celles-ci sont utilisées aujourd’hui pour réaliser des immeubles en bois de plusieurs étages, ce qui implique des exigences considérables pour les fixations d´assemblages. Nous apportons ainsi une contribution précieuse à la réduction du changement climatique provoqué par l’homme, car le bois, matériau renouvelable, peut être qualifié de « durable ».

Comme toutes les vis utilisées dans ces projets doivent aujourd’hui être homologuées et présenter des valeurs mécaniques correspondantes, le développement continu de nos produits et de leur fabrication est un grand moteur de notre succès.

Description Projet

Aujourd’hui, les emballages sous blister ne sont proposés dans les magasins de bricolage et les commerces de détail que dans leur variante en plastique. Celle-ci a l’avantage de permettre au client de voir le produit dans l’emballage et de se faire ainsi une idée du produit. On trouve aujourd’hui ces emballages en plastique dans les magasins de bricolage, dans tous les petits rayons de fer sur le point de vente. Pour le client, tous ces emballages en plastique accrochés au mur du point de vente donnent une image très agitée et ne contribuent donc pas à la clarté.

L’objectif du projet était d’une part d’améliorer la clarté sur le point de vente et d’offrir ainsi au client une meilleure expérience d’achat, et d’autre part d’offrir également une alternative au plastique sans perdre les avantages d’un tel emballage. Schmid Schrauben a donc travaillé pendant plus d’un an sur l’haptique d’un carton d’emballage, car le pliage du carton pour l’emballage des vis devait également être très simple afin de ne pas perdre en productivité. Il fallait également veiller à ce qu’aucune vis ne tombe après le processus d’emballage et à ce que la boîte soit bien fermée pour éviter le vol de certaines vis.

Afin de ne pas multiplier inutilement les variantes de cartons, les remplissages complets des cartons ont été revus et recréés. Grâce au nouvel emballage, le client n’est pas désavantagé sur le point de vente, car il peut quand même voir à quoi ressemble la vis emballée grâce à l’image imprimée sur le produit. Contrairement à un sachet plastique, le carton est refermable et donc facile à stocker. Le carton est entièrement recyclable, ce qui ne pose pas de problème pour l’élimination. Les emballages plastiques génèrent chaque année des millions de tonnes d’emballages plastiques qui n’ont qu’une seule utilisation et sont ensuite jetés.

Le nouvel emballage écologique de Schmid Schrauben contribue donc à la réduction de la consommation de plastique en renonçant complètement au plastique et en le remplaçant par une alternative recyclable.

UK CA Chez Schmid Schrauben Hainfeld

Avec la sortie du Royaume-Uni de l’UE, de nombreuses anciennes structures ont été modifiées et de nouvelles exigences légales ont été introduites.

L’une de ces nouvelles exigences est le logo UK CA, qui sera obligatoire pour les produits vendus sur le marché britannique. Le logo UK CA déclare que les produits qu’il désigne sont conformes aux exigences de la législation britannique. Le logo UK CA remplace le marquage CE en vigueur auparavant. Le lancement de UK CA a déjà été fixé au 1.1.2021, mais des délais de transition sont encore en vigueur jusqu’à fin 2024. Mise en œuvre et sécurité juridique dès 2022. Avec la mise en œuvre des exigences UK CA, Schmid Schrauben Hainfeld joue un rôle de pionnier sur le marché européen des vis et propose dès maintenant cette importante mise en œuvre de l’obligation de marquage pour ses produits de la ligne RAPID®, StarDrive GPR, StarDrive et SP.

Les documents relatifs à UK CA sont disponibles dans la zone de téléchargement de notre site Internet, dans la section Agréments ETA.

Schmid Schrauben Hainfeld obtient l’homologation pour le marché américain

Après des contrôles complexes et des mois de travail intensif, Schmid Schrauben Hainfeld a obtenu en mai 2023 l’homologation officielle de ses vis RAPID® pour le marché américain.

Avec le label de qualité « ICC-ES Evaluated« , Schmid Schrauben Hainfeld franchit une étape importante pour la vente de ses produits en Amérique du Nord et ouvre ainsi la porte à une croissance future. Bien que Schmid Schrauben Hainfeld soit déjà actif en Amérique du Nord depuis quelques années, l’absence d’homologation américaine a toujours constitué un obstacle à l’utilisation des vis de Schmid Schrauben en Amérique du Nord. De manière similaire à l’homologation européenne (ETA), le contrôle des essences de bois courantes aux États-Unis comme l’épicéa, le pin et le sapin (SPF, spruce, pine, fir).

Même si les essences de bois sont similaires à celles utilisées en Europe et que de nombreuses valeurs techniques correspondent à l’ETA européen, il existe des différences spécifiques au marché. Grâce à l’homologation ICC-ES, Schmid Schrauben Hainfeld prouve que les exigences sont remplies sur la base de valeurs de contrôle étendues. Grâce à cette nouvelle homologation, Schmid Schrauben Hainfeld permet à ses clients d’utiliser ses produits dans des projets importants et exigeants sur le plan statique et met à disposition les données techniques de base nécessaires de manière très conviviale.

Vous trouverez toutes les valeurs et données techniques sur notre site Internet dans la zone de téléchargement. (Enregistrement nécessaire)

Infos et Contact : Christian Giacalone : Christian.Giacalone@Schrauben.at – +33 6 59 04 20 58

www.schrauben.at

