Pourquoi la construction bois est adaptée aux zones sismiques ?

La construction bois se développe sur l’ensemble du globe et notamment sur des zones où les activités sismiques peut avoir des conséquences sur les bâtiments. La France est, comme plusieurs pays européens, concernée. Le bois est une réponse à plusieurs titres pour limiter les dégâts causés par un séisme.

La construction bois idéale contre les tremblements de terre

En effet, le bois est un matériau léger par rapport à d’autres matériaux de construction tels que le béton ou l’acier. Cette légèreté permet aux structures en bois de mieux absorber l’énergie sismique et de réduire les forces sismiques appliquées sur le bâtiment. Cela signifie que les bâtiments en bois sont moins susceptibles de subir des dommages importants lors d’un tremblement de terre. D’autre part, la masse totale d’un bâtiment en bois est moins importante que celle d’un bâtiment en béton de taille similaire. Une masse sismique plus faible réduit l’inertie du bâtiment, il est donc moins susceptible de subir des forces sismiques importantes. L’élasticité du bois, ajouté aux assemblages, lui permet de fléchir et se déformer sous l’effet des forces sismiques, puis revenir à sa forme d’origine. Certain joint de dilatation et couvre joint de dilatation sont conçus particulièrement pour garantir une meilleure flexibilité des éléments de structure entre eux. Cette capacité d’absorption d’énergie sismique contribue à réduire les contraintes sur la structure, ce qui peut éviter les défaillances structurelles.

Des tests sismiques pour les systèmes constructifs bois

l’Institut Technologique FCBA a été coordinateur de trois projets sur le comportement parasismique des structures bois SISMOB, SISBOIS et SISBAT, concernant respectivement :

– les murs à ossature bois et panneaux en voile travaillant fixés par pointes,

– les murs à ossature bois avec panneaux en OSB fixés par agrafes,

– les toitures en charpentes industrialisées en bois.

Les assemblages dans la construction en bois jouent un rôle crucial pour aider un bâtiment à résister aux tremblements de terre. Ils sont conçus pour transférer éfficacement les charges sismiques générées par un tremblement de terre de manière uniforme sécuritaire et à travers la structure.

De nombreux professionnels de la construction bois font valider leur concept de systèmes constructifs bois par des essais sur table sismique au FCBA a Bordeaux.

