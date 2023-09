Promotion immobilière bois : une nouvelle recrue chez REI Habitat

Pionnier de la promotion immobilière en structure bois en Île-de-France, REI Habitat poursuit son développement. Morgane Scoarnec rejoint l’équipe en qualité de directrice générale adjointe aux côtés de Paul Jarquin, président et fondateur.

Créé en 2009 par Paul Jarquin, REI Habitat est un groupe de promotion spécialiste de la construction en bois français, issu de forêts gérées durablement.

Implanté historiquement en Île-de-France, et déjà̀ présent dans les métropoles de Nantes, Lyon et Montpellier, REI Habitat est également le premier promoteur certifié PEFC et labellisé Bois de France.

Afin d’accompagner la montée en puissance du groupe, Morgane Scoarnec rejoint l’équipe en qualité de directrice générale adjointe.

« Je suis fière de pouvoir apporter mon expertise au sein du groupe. Chez REI Habitat, nous réalisons des projets innovants qui s’inscrivent dans une dynamique vertueuse aussi bien sur le plan environnemental que sociétal, depuis près de 15 ans maintenant. Dans ce nouveau chapitre de notre développement, nous renforcerons notre excellence opérationnelle tout en cultivant notre esprit pionnier, » ambitionne Morgane Scoarnec.

Forte de ses plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de projets de transformation urbaine, elle aura la charge de structurer et d’accompagner la direction Tertiaire-Grands Projets, la direction opérationnelle Logements, la direction technique et la direction commerciale.

Morgane Scoarnec, directrice générale adjointe REI Habitat, spécialiste de la promotion immobilière bois

La promotion immobilière bois se transforme

« Je suis ravi d’accueillir Morgane et de renforcer l’organisation de REI Habitat en ouvrant un nouveau chapitre de l’évolution du Groupe. Dans une période de transformation profonde du marché de la promotion immobilière et dans un contexte économique complexe, ce sont les talents, l’agilité et les expériences solides qui feront la différence. Ses nombreuses qualités, sa grande expérience dans la gestion de grands projets urbains et sa capacité à appréhender les projets de manière innovante, permettront à REI Habitat de rester pionnier et de devenir le référent de la promotion immobilière en structure bois et bas carbone, » souligne Paul Jarquin, par voie de communiqué.

Morgane Scoarnec, 40 ans, diplômée d’HEC, commence sa carrière chez Unibail Rodamco Westfield où elle restera dix années. Elle y occupe successivement les postes en maîtrise d’ouvrage en tant que responsable de programme, puis directrice des opérations groupe sur la gestion d’actifs du portefeuille européen, directrice grands comptes dans les équipes de commercialisation, et Directrice Groupe en charge des nouveaux projets, également sur un périmètre européen.

Elle devient ensuite directrice de la programmation culturelle et commerciale et membre du comité de direction chez Alliages & Territoires, filiale de Ceetrus. Depuis 2020, elle encadrait l’équipe Programmes en charge du pilotage en maîtrise d’ouvrage déléguée d’une cinquantaine de projets de recyclage urbain chez Novaxia.

