Forum Bois Construction : à vos projets !

Le 8ème Forum international de la construction et de l’architecture en bois se tiendra du 11 au 13 avril 2018 au Parc Congrexpo de Dijon. Comme chaque année, les organisateurs lancent un appel à projets pour faire émerger des projets marquants pour leurs ateliers. Détails

Chaque année, le Forum Bois Construction lance en automne un appel à projets destiné à faire remonter les projets marquants et à partir desquels se construisent des ateliers thématiques tantôt plus axés vers l’architecture (ateliers « A »), la technique (ateliers « B ») ou la recherche (ateliers « C »).

Outre les séances plénières d’ouverture (les performances du bois dans la ville durable), d’hommages (Dominique Simonin et Julius Natterer), de clôture et une conférence plénière du célèbre architecte Hermann Kaufmann, et parallèlement aux échanges permanents de l’espace d’exposition, le Forum s’articule autour de ces ateliers en parallèle.

Pour le monde francophone de la construction bois, l’année 2018 s’annonce comme une année charnière. A l’heure où les engagements européens et mondiaux de la France conduisent à changer de braquet en termes de réglementation énergétique et environnementale, voilà que le gouvernement se lance dans une remise à plat de toute la politique nationale en matière de logement, et lance parallèlement le plan Bois III. Le Forum démontrera comment ce contexte offrira de nouvelles opportunités à la construction et à l’architecture bois.

En avril dernier, l’événement a mobilisé 1 300 congressistes à Nancy et Épinal.