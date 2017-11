Label E+C- : 40 projets seront expérimentés en IDF et Centre-Val de Loire

L’Ademe vient de lancer un appel à participation en faveur des bâtiments à énergie positive et bas carbone en Île-de-France et Centre-Val de Loire. 40 porteurs de projets seront accompagnés dans l’expérimentation Energie positive et Réduction Carbone (E+C–), dans le cadre de l’élaboration de la future réglementation thermique.

Créer un nouveau standard des bâtiments neufs à l’horizon 2018/2020 fait partie des objectifs de l’expérimentation menée actuellement dans l’ensemble de la France.

Un appel à projets vient d’être lancé en ce sens par les directions régionales de l’Ademe Île-de-France et Centre-Val de Loire. Il vise à tester sur le terrain le nouveau référentiel « Energie-Carbone pour les bâtiments neufs » et le label Bâtiment Énergie Positive & Réduction Carbone ou E+C–, pour s’assurer de l’adéquation entre niveau d’ambition environnementale, maîtrise des coûts de la construction et capacité de toute la chaîne d’acteurs à atteindre ces ambitions.

Cet appel à participation s’adresse aux maîtres d’ouvrage, qui seront ainsi valorisés dans leur démarche. Les porteurs de projets sélectionnés seront formés sur l’ACV bâtiment et référentiel « Energie-Carbone pour les bâtiments neufs ». Ils bénéficieront d’une prise en charge totale des études Energie-Carbone de leur bâtiment et auront accès aux résultats et analyses réalisés sur l’ensemble des projets lauréats.

Enfin, un observatoire (DHUP/ADEME) capitalisera les performances énergétiques et environnementales des 40 bâtiments évalués ainsi que leurs données économiques.

Plus d’informations :

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 16 décembre 12h par le maître d’ouvrage à l’adresse suivante : epcm.territoire@ademe.fr

Les modalités de l’appel à projets et le dossier de candidature sont disponibles sur :

http://ile-de-france.ademe.fr/actualite/appels-projets

http://www.centre.ademe.fr/actualite/appels-projets

Photo : première maison labellisée E+C- en Nouvelle-Aquitaine – IGC